Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове

В Ростове-на-Дону размер ущерба от крупного возгорания на рынке «Темерник» превысил два миллиона рублей, сообщил владелец комплекса Шамиль Карабашев.