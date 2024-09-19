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2024
Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер
19 сентября, 08:18
Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону размер ущерба от крупного возгорания на рынке «Темерник» превысил два миллиона рублей, сообщил владелец комплекса Шамиль Карабашев.
2 февраля, 09:54
2023
Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове
2 декабря 2023, 09:58
«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 20:47
В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара
30 ноября 2023, 19:02
Более 3 млн рублей вложат в ремонт Нахичеванского городского театра в Ростове-на-Дону
6 августа 2023, 04:25

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