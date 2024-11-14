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Переработка отходов

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Власти Ростова призвали жителей массово сдавать старые покрышки
14 ноября, 09:04
В Ростовской области построят завод по переработке электролома
В Ростовской области построят предприятие по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования, информирует «Агентство инвестиционного развития» региона.
2 октября, 17:23
Власти рассказали, куда ростовчане могут отдать елку после Нового года
9 января, 16:06
2023
В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла
В Ростовской области планируют возобновить работу пунктов приема стекла, об этом сообщили донские СМИ.
11 ноября 2023, 16:39
Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области
16 октября 2023, 13:39
На Дону решили сократить число экокомплексов к 2024 году
В Ростовской области приняли решение уменьшить число экокомплексов до пяти, сообщили в правительстве региона.
11 мая 2023, 13:49

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