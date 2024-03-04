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Платежи

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Март
Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду
4 марта, 12:16
Декабрь 2023
Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест
1 декабря 2023, 08:28
Ноябрь 2023
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
28 ноября 2023, 04:43
Август 2023
Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить
19 августа 2023, 13:41
Июль 2023
Донские депутаты предложили ограничить или отменить комиссии банков при оплате услуг
Депутаты Ростовской области предложили ограничить или отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ и капремонта, об этом рассказали донские СМИ.
20 июля 2023, 12:32
В Ростове закуплены новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96
В Ростове-на-Дону приобрели 25 автобусов, которые выведут на городские маршруты, сообщает «Ростовский городской транспорт».
13 июля 2023, 05:56

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