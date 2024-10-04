В Ростове-на-Дону продают Porsche за 19 млн и Mercedes за 24 млн рублей

В Ростове-на-Дону в продаже на вторичном рынке есть несколько тысяч машин по цене до 24 миллионов рублей. Какие автомобили продают за огромные деньги, в материале RostovGazeta.