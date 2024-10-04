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2024
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя
За год в Ростовской области выросли цены на подарочные наборы ко Дню учителя. Прирост составил 4,1%, информирует региональный отдел Южного ГУ Банка России.
4 октября, 09:32
В День космонавтики на телебашне Ростова включат праздничную подсветку
11 апреля, 07:02
Президент Владимир Путин примерил бушлат из Ростова-на-Дону
Президенту Владимиру Путину подарили бушлат, который изготовила фирма из Ростова-на-Дону, сообщают «Известия».
21 февраля, 08:13
2023
Медведь парализовал работу лицея №27 в Ростове-на-Дону
21 сентября 2023, 12:52
В Ростове-на-Дону продают Porsche за 19 млн и Mercedes за 24 млн рублей
В Ростове-на-Дону в продаже на вторичном рынке есть несколько тысяч машин по цене до 24 миллионов рублей. Какие автомобили продают за огромные деньги, в материале RostovGazeta.
11 августа 2023, 10:07

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