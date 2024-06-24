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Погода в июле

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2024
Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания
Дожди будут заливать Ростов до конца июня, предупредили синоптики.
24 июня 2024, 15:32
2023
Климатолог Иошпа объяснил, почему лето стало дождливым и холодным
Это и следующее лето в Ростове, вероятно, будут дождливыми, заявил климатолог Александр Иошпа.
12 июля 2023, 17:11
Ростовчане жалуются на жару в +42 градуса в городских автобусах
В Ростове в автобусе №63 из-за неработающих кондиционеров жара внутри салона достигла +42 градусов, сообщили RostovGazeta горожане.
5 июля 2023, 12:07
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Синоптики Гидрометцентра рассказали, что жителей Ростовской области ожидает 38-градусная жара и переменчивая погода, об этом сообщили донские СМИ.
1 июля 2023, 13:33
В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара
В Ростовской области на выходных 1 и 2 июля ожидаются дожди, грозы, град и 32-градусная жара, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
1 июля 2023, 08:41
Каким будет лето в 2023 году в Ростовской области
В Ростовской области ожидается жаркое лето в 2023 году, но при этом возможны осадки. Какими будут следующие несколько месяцев, в материале RostovGazeta.
3 мая 2023, 07:23

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