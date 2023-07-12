Климатолог Александр Иошпа заявил 161.ру, что лето в Ростове стало дождливым и холодным из-за изменений циркуляции в атмосфере. Дело в том, что в регион часто приходят южные циклоны. Они создают кучево-дождевые облака, а они, в свою очередь, и приносят ливни с градом.