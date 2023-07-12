Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Климатолог Александр Иошпа заявил 161.ру, что лето в Ростове стало дождливым и холодным из-за изменений циркуляции в атмосфере. Дело в том, что в регион часто приходят южные циклоны. Они создают кучево-дождевые облака, а они, в свою очередь, и приносят ливни с градом.
Иошпа связал это со специфическим географическим местоположением Ростова, а также относительной близостью моря и гор.
Ученый добавил, что с высокой вероятностью и следующее лето в Ростове будет холодным и дождливым.
Напомним, сегодня град размером с голубиное яйцо выпал в Ростове во время ливня.