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Климатолог Иошпа объяснил, почему лето стало дождливым и холодным

12 июля 2023, 17:11
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа объяснил, почему это лето в Ростове такое дождливое
Это и следующее лето в Ростове, вероятно, будут дождливыми, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа заявил 161.ру, что лето в Ростове стало дождливым и холодным из-за изменений циркуляции в атмосфере. Дело в том, что в регион часто приходят южные циклоны. Они создают кучево-дождевые облака, а они, в свою очередь, и приносят ливни с градом.

Иошпа связал это со специфическим географическим местоположением Ростова, а также относительной близостью моря и гор.

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Ученый добавил, что с высокой вероятностью и следующее лето в Ростове будет холодным и дождливым.

Напомним, сегодня град размером с голубиное яйцо выпал в Ростове во время ливня.

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