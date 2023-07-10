Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В понедельник должно быть облачно, а температура составит 27 градусов. Будет ветрено с порывами до пяти метров в секунду.
Во вторник и среду, 11 и 12 июля, в регионе пройдут дожди, а столбики термометров покажут 25 градусов. Ветер в это время должен стихнуть.
В четверг дожди прекратятся и потеплеет до 28 градусов. Но осадки снова выпадут в пятницу, 14 числа.
В ночное время на этой неделе температура будет опускаться до 16 градусов.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.