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Дождливую погоду пообещали ростовчанам в начале недели с 11 июля

10 июля 2023, 05:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник должно быть облачно, а температура составит 27 градусов. Будет ветрено с порывами до пяти метров в секунду.

Во вторник и среду, 11 и 12 июля, в регионе пройдут дожди, а столбики термометров покажут 25 градусов. Ветер в это время должен стихнуть.

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В четверг дожди прекратятся и потеплеет до 28 градусов. Но осадки снова выпадут в пятницу, 14 числа.

В ночное время на этой неделе температура будет опускаться до 16 градусов.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.

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