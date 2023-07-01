В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Метеорологи рассказали, что до вечера 1 июля в Ростовской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных муниципалитетах ожидаются грозы с градом. При этом скорость ветра в хорошую погоду составит до 14 метров в секунду, а при грозе он усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +29 градусов.
В ночь на воскресенье, 2 июля, дончан ждет прохладная погода с температурой воздуха от +11 до +18 градусов, однако уже днем на юге и востоке Ростовской области потеплеет до +32 градусов. В воскресенье сохранится вероятность дождей и грозы, кроме того, ветер усилится, и в некоторых районах его скорость будет достигать 22 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области ожидается 36-градусная жара.