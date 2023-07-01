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В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара

1 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара
В Ростовской области на выходных 1 и 2 июля ожидаются дожди, грозы, град и 32-градусная жара, об этом сообщили синоптики СК УГМС.

Метеорологи рассказали, что до вечера 1 июля в Ростовской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных муниципалитетах ожидаются грозы с градом. При этом скорость ветра в хорошую погоду составит до 14 метров в секунду, а при грозе он усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +29 градусов.

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В ночь на воскресенье, 2 июля, дончан ждет прохладная погода с температурой воздуха от +11 до +18 градусов, однако уже днем на юге и востоке Ростовской области потеплеет до +32 градусов. В воскресенье сохранится вероятность дождей и грозы, кроме того, ветер усилится, и в некоторых районах его скорость будет достигать 22 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области ожидается 36-градусная жара.

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