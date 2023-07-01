В Ростовской области 1 и 2 июля ожидаются дожди и 32-градусная жара

В ночь на воскресенье, 2 июля, дончан ждет прохладная погода с температурой воздуха от +11 до +18 градусов, однако уже днем на юге и востоке Ростовской области потеплеет до +32 градусов. В воскресенье сохранится вероятность дождей и грозы, кроме того, ветер усилится, и в некоторых районах его скорость будет достигать 22 метров в секунду.