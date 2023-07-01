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Жару до 36 градусов обещают в Ростовской области с 6 июля

1 июля 2023, 04:56
Фото: 1MI
Жару до 36 градусов обещают в Ростовской области с 6 июля
В Ростовской области в начале июля ожидается очень жаркая погода и без осадков, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 1 июля, температура составит 26 градусов и могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В следующие несколько дней осадков не будет, но прогнозируют облачную погоду. В понедельник, 3 июля, воздух прогреется до 31 градуса, в четверг — до 36 градусов.

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Такая же погода будет и в пятницу, 7 июля. Скорость ветра за это время не поменяется.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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