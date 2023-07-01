Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В субботу, 1 июля, температура составит 26 градусов и могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В следующие несколько дней осадков не будет, но прогнозируют облачную погоду. В понедельник, 3 июля, воздух прогреется до 31 градуса, в четверг — до 36 градусов.
Такая же погода будет и в пятницу, 7 июля. Скорость ветра за это время не поменяется.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.