Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания

С 25 июня в Ростов придут похолодание и осадки. Город до конца недели будут заливать дожди. Местами их будут сопровождать грозы. Температура воздуха опустится до +25 градусов днем и +15 градусов ночью. Скорость ветра составит до десяти метров в секунду.