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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания

Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания

24 июня 2024, 15:32
Фото: Unsplash
Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания

Синоптики прогнозируют в Ростове резкое похолодание до +15 и ливни

Дожди будут заливать Ростов до конца июня, предупредили синоптики.

С 25 июня в Ростов придут похолодание и осадки. Город до конца недели будут заливать дожди. Местами их будут сопровождать грозы. Температура воздуха опустится до +25 градусов днем и +15 градусов ночью. Скорость ветра составит до десяти метров в секунду.

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С начала июля в Ростов вернется жара. Температура воздуха днем снова будет регулярно превышать +30 градусов. Вечером похолодает до +22 градусов. Осадков в первую декаду месяца не ожидается.

Ранее сообщалось, что УФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок.

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