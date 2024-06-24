Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
С 25 июня в Ростов придут похолодание и осадки. Город до конца недели будут заливать дожди. Местами их будут сопровождать грозы. Температура воздуха опустится до +25 градусов днем и +15 градусов ночью. Скорость ветра составит до десяти метров в секунду.
С начала июля в Ростов вернется жара. Температура воздуха днем снова будет регулярно превышать +30 градусов. Вечером похолодает до +22 градусов. Осадков в первую декаду месяца не ожидается.
Ранее сообщалось, что УФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок.