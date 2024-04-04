Посетители

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Апрель
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны
Зоопарк Ростова стал одним из лучших в стране, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
4 апреля, 16:05
Март
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»
23 марта, 12:09
Январь
В Батайске покупатель в супермаркете сделал себе харакири и снял процесс на телефон
27 января, 13:28
Декабрь 2023
Огромный череп мамонта покажут жителям Ростовской области
2 декабря 2023, 06:55
Октябрь 2023
«Что-то гудит»: эвакуация зданий началась в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 08:34
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
В Ростове-на-Дону во вторник, 19 сентября, сработала сигнализация в торговом центре «Парк», сообщили в региональном УМЧС.
19 сентября 2023, 14:42

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