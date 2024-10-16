Производство хлеба

Ввод в эксплуатацию комбината «Золотой Колос» под Аксаем перенесли в третий раз

В Аксайском районе Ростовской области завершение строительства комбината «Золотого Колоса» перенесли на четвертый квартал 2023 года, об этом объявили в администрации Аксайского района.