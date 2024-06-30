rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Протокол

Выбрать дату
Июнь
«Они же туда приходят кушать»: жителей Ростова на Коммунистическом атакуют крысы
28 июня, 14:57
Штрафы за нескошенную траву на участках в Ростове повысят до 70 тысяч рублей
28 июня, 10:26
Апрель
В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего
21 апреля, 14:31
Март
В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»
6 марта, 12:13
Октябрь 2023
Пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге
В Ростовской области разыскали 16-летнюю девушку, которая пропала в Бурятии, сообщили в МВД республики.
12 октября 2023, 08:49
Август 2023
Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России
24 августа 2023, 08:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика