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Пятерочка

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2024
Копошился в начинке: червивые конфеты нашли на полках магазина в Ростове
1 октября, 07:24
2023
В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей
16 декабря 2023, 09:31
Сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону
10 декабря 2023, 11:57
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
8 декабря 2023, 08:55
По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос
24 ноября 2023, 07:43
Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»
В Ростове-на-Дону в одном из магазинов «Пятерочка» обнаружили испорченные пончики, сообщили покупатели в соцсети «ВКонтакте».
26 сентября 2023, 06:52

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