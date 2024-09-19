rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Реконструкция дороги

Выбрать дату
2024
Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
Чтобы сократить срок реконструкции Вавилова в Ростове, ко второму этапу приступили, не завершив первый, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
19 сентября 2024, 14:02
Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону разрабатывается проект по восстановлению Щепкинского въезда. Информация размещена на сайте правительства региона.
19 августа 2024, 13:44
Для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли
13 августа 2024, 16:47
2023
В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
27 ноября 2023, 13:40
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.
30 августа 2023, 19:35
Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги
В Ростове-на-Дону с 7 июня будут перекрывать движение из-за работ по реконструкции на улице Вавилова, сообщает департамент автодорог.
30 мая 2023, 06:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика