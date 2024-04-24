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«Машина за миллион»: как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников
23 апреля, 15:08
Январь
Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития
27 января, 20:24
Декабрь 2023
Жителей Ростовской области призвали отказаться от употребления алкоголя
В Ростовской области жителей призвали отказаться от употребления алкоголя из-за рисков роста числа ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
30 декабря 2023, 11:42
Ноябрь 2023
Молотом по вискам: ростовчанам рассказали, как отличить гонконгский грипп от COVID-19
10 ноября 2023, 04:41
Эксперты рассказали, что грозит жителям Ростовской области за съемку работы ПВО
3 ноября 2023, 17:44
Август 2023
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
В Зерноградском городском поселении неизвестные совершили диверсию на водоводе, сообщила в Telegram глава администрации Ирина Полищук.
16 августа 2023, 13:53

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