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Шаумяна

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Февраль
Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»
19 февраля, 10:26
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
В Ростове ограничили движение пешеходов и парковку на улице Шаумяна из-за аварийного дома, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
6 февраля, 16:09
Ноябрь 2023
Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света с 13 ноября
11 ноября 2023, 05:39
Октябрь 2023
Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове
17 октября 2023, 11:45
Ресторан «Раки и гады» загорелся на Шаумяна в Ростове-на-Дону
17 октября 2023, 11:39
Август 2023
Расселение людей началось после введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ближайшее время расселят 16 владельцев помещений в аварийном доме на улице Шаумяна, сообщили в городской администрации.
8 августа 2023, 12:13

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