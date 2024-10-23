rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Скорая медицинская помощь

Выбрать дату
2024
Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей
23 октября, 13:02
Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи
23 июня, 20:03
В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи
БСМП Ростова-на-Дону объявила конкурс на приобретение 46 автомобилей скорой помощи, сообщается на сайте госзакупок.
11 мая, 07:37
2023
«Люди лежат в коридорах»: БСМП в Ростове переполнена из-за пострадавших на гололеде
12 декабря 2023, 08:31
Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут компанию, которая обеспечит охрану территории «ГБСМП» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах госзакупок.
26 октября 2023, 05:16
Водитель Mercedes заснул за рулем и погиб в ДТП в Ростовской области
22 августа 2023, 05:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика