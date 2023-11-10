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Ноябрь 2023
«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных
10 ноября 2023, 06:12
Октябрь 2023
Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных
13 октября 2023, 05:48
Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре
12 октября 2023, 05:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре
10 октября 2023, 04:56
Август 2023
Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе большинство дней будут солнечными, а максимальная температура составит 39 градусов, сообщили синоптики.
1 августа 2023, 12:49
Июль 2023
В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с солнечной и жаркой погоды с 31 июля
В Ростове-на-Дону на этой неделе будет складываться жаркая погода с температурой до 33 градусов, сообщили синоптики.
31 июля 2023, 08:09

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