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В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с солнечной и жаркой погоды с 31 июля

31 июля 2023, 08:09
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с солнечной и жаркой погоды с 31 июля
В Ростове-на-Дону на этой неделе будет складываться жаркая погода с температурой до 33 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 31 июля, в Ростове-на-Дону ожидается ясная погода на всем протяжении дня. Температура воздуха днем будет достигать +30…+31 градуса. К вечеру ожидается небольшое похолодание до +25 градусов. Скорость ветра окажется слабой и составит около четырех метров в секунду.

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Важно отметить, что во вторник, 1 августа, температура в Ростове-на-Дону будет очень высокой и достигнет +33 градусов. Осадков не прогнозируют.

В среду и четверг могут пройти дожди, но температура воздуха не изменится.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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