В понедельник, 31 июля, в Ростове-на-Дону ожидается ясная погода на всем протяжении дня. Температура воздуха днем будет достигать +30…+31 градуса. К вечеру ожидается небольшое похолодание до +25 градусов. Скорость ветра окажется слабой и составит около четырех метров в секунду.