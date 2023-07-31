Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В понедельник, 31 июля, в Ростове-на-Дону ожидается ясная погода на всем протяжении дня. Температура воздуха днем будет достигать +30…+31 градуса. К вечеру ожидается небольшое похолодание до +25 градусов. Скорость ветра окажется слабой и составит около четырех метров в секунду.
Важно отметить, что во вторник, 1 августа, температура в Ростове-на-Дону будет очень высокой и достигнет +33 градусов. Осадков не прогнозируют.
В среду и четверг могут пройти дожди, но температура воздуха не изменится.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.