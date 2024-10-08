Сорокин Игорь Николаевич

В подготовленном изданием "Ростов Газета" рейтинге качества жизни городов Ростовской области Новошахтинск входит в первую пятерку наиболее депрессивных городских поселений. Несмотря на большое количество трудоспособного населения (около 56,5%), работы хватает только для каждого пятого горожанина. Мэром города с 2009 года является Игорь Николаевич Сорокин.