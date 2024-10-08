Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 12 февраля 1970, город Новошахтинск Ростовской области
Образование: Закончил Новочеркасский Политехнический Институт
Мэр города Новошахтинск
Работал на шахте им. Ленина
Мастер, инженер-химик на ОАО ПТФ «Глория»
Начальник отдела промышленности, транспорта, связи и инвестиционной политики администрации Новошахтинска
Депутат Новошахтинской городской думы
Мэр Новошахтинска
В подготовленном изданием "Ростов Газета" рейтинге качества жизни городов Ростовской области Новошахтинск входит в первую пятерку наиболее депрессивных городских поселений. Несмотря на большое количество трудоспособного населения (около 56,5%), работы хватает только для каждого пятого горожанина. Мэром города с 2009 года является Игорь Николаевич Сорокин.
Власти Ростовской области нашли возможность отремонтировать "убитую" большегрузными автомобилями объездную трассу в Новошахтинске только после того, как она попала на федеральную карту убитых дорог, заявил мэр города Новошахтинска Сорокин Игорь Николаевич.
Опыт Новошахтинска по отслеживанию передвижения маршруток онлайн хотят распространить в масштабах всей страны, заявил глава администрации города Игорь Сорокин.
Опыт Новошахтинска по слежению за передвижением маршруток онлайн хотят масштабировать на всю страну в феврале, сообщил RostovGazeta глава администрации города Игорь Сорокин.
RostovGazeta.ru впервые представляет рейтинг городов и районов Ростовской области. Его результаты позволили определить города, где в регионе жить хорошо. Мы обнаружили и "антигероев" – самые депрессивные территории с низким качеством жизни населения.
Власти Ростовской области нашли деньги на ремонт убитой фурами объездной трассы в Новошахтинске только после того, как она попала на федеральную карту убитых дорог, сообщил в понедельник мэр города Новошахтинска Игорь Сорокин.