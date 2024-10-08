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Сорокин Игорь Николаевич

Сорокин Игорь Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 12 февраля 1970, город Новошахтинск Ростовской области

Образование: Закончил Новочеркасский Политехнический Институт

Социальные сети

Резюме

Мэр города Новошахтинск

Биография

1993 - 1998

Работал на шахте им. Ленина

1999 - 2003

Мастер, инженер-химик на ОАО ПТФ «Глория»

2003 - 2007

Начальник отдела промышленности, транспорта, связи и инвестиционной политики администрации Новошахтинска

2008 - 2009

Депутат Новошахтинской городской думы

2009 - По настоящее время

Мэр Новошахтинска

Медиапортрет

Медиапортрет

В подготовленном изданием "Ростов Газета" рейтинге качества жизни городов Ростовской области Новошахтинск входит в первую пятерку наиболее депрессивных городских поселений. Несмотря на большое количество трудоспособного населения (около 56,5%), работы хватает только для каждого пятого горожанина. Мэром города с 2009 года является Игорь Николаевич Сорокин.

Власти Ростовской области нашли возможность отремонтировать "убитую" большегрузными автомобилями объездную трассу в Новошахтинске только после того, как она попала на федеральную карту убитых дорог, заявил мэр города Новошахтинска Сорокин Игорь Николаевич.

Опыт Новошахтинска по отслеживанию передвижения маршруток онлайн хотят распространить в масштабах всей страны, заявил глава администрации города Игорь Сорокин.

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