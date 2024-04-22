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Срыв сроков

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Апрель 2024
«Наплодят обманутых людей»: губернатор высказался о застройщике «МСК» в Ростове
22 апреля 2024, 15:34
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
8 апреля 2024, 09:29
Февраль 2024
Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля
10 февраля 2024, 08:06
Ноябрь 2023
Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде
28 ноября 2023, 12:53
Июнь 2023
Прокуратура начала проверку из-за отсутствия горячей воды в домах в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону запустили проверку из-за отсутствия горячей воды в квартирах местных жителей, сообщили в региональной прокуратуре.
10 июня 2023, 10:03
Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал недопустимой сложившуюся ситуацию с горячей водой.
8 июня 2023, 11:41

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