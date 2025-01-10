rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство Западной хорды

Выбрать дату
2025
Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды
Минтранс Ростовской области подал в суд на компанию «Т-Транс» о взыскании 168 миллионов рублей из-за нарушений условий контракта. В иске ведомству было оказано. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
10 января, 15:24
2024
Участок на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хорды
В Ростове ограничили движение транспорта по улице Доватора из-за строительства Западной хорды, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
1 марта 2024, 08:12
В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова
В Ростове рассказали, по каким дорогам можно будет объехать платную часть Западной хорды, об этом сообщили в донском Минтрансе.
17 февраля 2024, 07:47
2023
В Ростовской области отчитались о ходе строительства «Западной хорды»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл с проверкой на участок строительства первого этапа «Западной хорды», подробности появились на портале донского правительства.
20 мая 2023, 12:20
Донской губернатор Голубев опроверг слухи об уничтожении Кумженского мемориала
В Ростовской области не будут уничтожать Кумженский мемориал во время строительства Западной хорды, сообщил губернатор Василий Голубев.
19 мая 2023, 13:56
Суд отказал в рассмотрении жалобы на ход строительства Западной хорды в Ростове
В Ростове не стали рассматривать жалобу на ход строительства Западной хорды, сообщили в Арбитражном суде области.
9 апреля 2023, 17:04
Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи
Гордума вынесет на обсуждение на ближайшем заседании вопросы застройки левого берега Дона и вырубки деревьев на территории Кумженской рощи, об этом сообщили городские СМИ.
6 апреля 2023, 15:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика