Строительство Западной хорды

Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды

Минтранс Ростовской области подал в суд на компанию «Т-Транс» о взыскании 168 миллионов рублей из-за нарушений условий контракта. В иске ведомству было оказано. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.