rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Тарань

Выбрать дату
2024
Зоолог Евсюков объяснил, почему тарани становится мало в Азовском море
25 октября, 11:55
В Азовском море введут запрет на вылов тарани
В Азовском море введут запрет на промысловый вылов тарани на 2025 год, сообщают СМИ со ссылкой на Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
21 октября, 08:11
Рыбак из Ростовской области за пару часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей
18 января, 15:09
2023
Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 07:58
Какую рыбу можно поймать в Ростовской области
18 октября 2023, 08:29
Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения
В Азовском море сократилась численность леща, судака и тарани, сообщает «АиФ» со ссылкой на специалиста лаборатории биоресурсов АзНИИРХ Валерия Чубукова.
24 сентября 2023, 06:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика