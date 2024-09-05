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Травление насекомых

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2024
В Ростовской области цены на мед выросли почти вдвое
5 сентября, 10:46
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
3 сентября, 07:08
Пчелы в Ростовской области массово гибнут из-за химического токсикоза
11 июля, 08:27
В Ростовской области массово погибли пчелы
3 июля, 18:36
2023
Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы
14 августа 2023, 07:45
Ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города
В центре Ростова-на-Дону по улицам бегает большое количество тараканов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
19 июля 2023, 12:06

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