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Уборка улиц в Ростовской области

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В Ростове ищут уборщиков для туалетов, пока жители падают на обледеневших улицах
18 января, 15:20
Декабрь 2023
В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда
19 декабря 2023, 15:15
В Ростове начали проверку работы коммунальных служб из-за гололеда
В Ростове собираются проверить качество работы коммунальных служб, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
12 декабря 2023, 15:36
Ноябрь 2023
В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом
Дорожные службы Ростова в связи с отрицательной температурой воздуха начали превентивную обработку дорог против гололеда, сообщили в администрации города.
28 ноября 2023, 07:24
Июль 2023
За уборку улиц с детьми в Ростовской области расплачиваются талонами в магазины
Детям в Ростовской области за уборку улиц выдают талоны в местные магазины, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
16 июля 2023, 07:46

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