Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Чертково встретился со школьниками, участвующими в проекте «Я живу в чистом поселке!». Детям от 8 до 16 лет. Они добровольно участвуют в уборке и благоустройстве улиц и скверов.
За это детей поощряют талонами. Ими школьники затем могут «расплатиться» за товары в магазинах местных предпринимателей.
«Любопытный и полезный пример для тиражирования», — заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Ростове на летнюю подработку трудоустроят около четырех тысяч подростков.