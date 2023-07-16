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За уборку улиц с детьми в Ростовской области расплачиваются талонами в магазины

16 июля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Детям в Ростовской области за уборку улиц выдают талоны в местные магазины

Губернатор Ростовской области встретился с юными добровольцами из Чертково

Детям в Ростовской области за уборку улиц выдают талоны в местные магазины, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Чертково встретился со школьниками, участвующими в проекте «Я живу в чистом поселке!». Детям от 8 до 16 лет. Они добровольно участвуют в уборке и благоустройстве улиц и скверов.

За это детей поощряют талонами. Ими школьники затем могут «расплатиться» за товары в магазинах местных предпринимателей.

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«Любопытный и полезный пример для тиражирования», — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростове на летнюю подработку трудоустроят около четырех тысяч подростков.

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