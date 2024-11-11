На технику для уборки Ростова потратят почти полмиллиарда рублей

Posted 11 ноября, 16:00
Published 11 ноября, 16:00
Modified 11 ноября, 16:00
Updated 11 ноября, 16:00
Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону объявил о поиске подрядчика, который займётся приобретением 30 специализированных коммунальных машин. На них готовы потратить почти 497 миллионов рублей. Уточняется, что 25 из 30 спецмашин — комбинированные дорожные машины, остальные пять — вакуумные подметально-уборочные.
Определить поставщика машин должны 20 ноября. Предоставить спецтехнику он обязан до 31 декабря этого года.
Ранее сообщалось, что на борьбу со стихийными свалками в Ростове-на-Дону потратят около 45 миллионов рублей.