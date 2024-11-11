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Posted 11 ноября, 16:00

Published 11 ноября, 16:00

Modified 11 ноября, 16:00

Updated 11 ноября, 16:00

Власти Ростова-на-Дону намерены купить 30 спецмашин за 497 миллионов рублей

На технику для уборки Ростова потратят почти полмиллиарда рублей

11 ноября 2024, 16:00
Фото: 1MI. Власти Ростова-на-Дону намерены купить 30 спецмашин за 497 миллионов рублей
Власти Ростова-на-Дону намерены купить 30 спецмашин за 497 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону объявил о поиске подрядчика, который займётся приобретением 30 специализированных коммунальных машин. На них готовы потратить почти 497 миллионов рублей. Уточняется, что 25 из 30 спецмашин — комбинированные дорожные машины, остальные пять — вакуумные подметально-уборочные.

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Определить поставщика машин должны 20 ноября. Предоставить спецтехнику он обязан до 31 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что на борьбу со стихийными свалками в Ростове-на-Дону потратят около 45 миллионов рублей.

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