На технику для уборки Ростова потратят почти полмиллиарда рублей

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону объявил о поиске подрядчика, который займётся приобретением 30 специализированных коммунальных машин. На них готовы потратить почти 497 миллионов рублей. Уточняется, что 25 из 30 спецмашин — комбинированные дорожные машины, остальные пять — вакуумные подметально-уборочные.