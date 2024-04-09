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Улица Социалистическая

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Апрель
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
Март
В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
21 марта, 15:57
Декабрь 2023
Горевший пять раз Дом Парамоновых в Ростове продали за 66 млн рублей
В Ростове-на-Дону продали с аукциона здание по улице Социалистическая, 128 литер А, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
5 декабря 2023, 11:10
В Ростове потратят 124 млн рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы
3 декабря 2023, 17:11
Октябрь 2023
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 07:28
Июль 2023
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37

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