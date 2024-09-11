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2024
«Карту убитых дорог» предложили вернуть в Ростовской области
11 сентября, 16:06
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
21 февраля, 18:08
2023
Водители составили список ям на М-4 «Дон». Где самые опасные?
27 декабря 2023, 12:22
Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году
7 декабря 2023, 11:23
В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей
2 декабря 2023, 13:04
В Ростове-на-Дону измерили ямы на дорогах на улице Таганрогской
В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД проверили состояние дороги на улице Таганрогской, сообщают СМИ.
30 июня 2023, 13:37

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