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Заложники

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В ОКН сообщили, кто стоит за захватами СИЗО-1 в Ростове и ИК-19 под Волгоградом
23 августа, 16:01
Июнь
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
28 июня, 11:48
Появилось видео побега заключенных в СИЗО-1 перед захватом заложников
16 июня, 10:58
Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда
В Ростове-на-Дону взявшие в заложники сотрудников СИЗО, ранее планировали взорвать здание Верховного суда КЧР, сообщает Telegram-канал Baza.
16 июня, 08:12
Появились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
16 июня, 07:19
В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1
В Ростове-на-Дону двое обвиняемых по уголовному делу захватили в заложники сотрудников СИЗО-1, сообщили в региональном ГУ ФСИН.
16 июня, 06:14

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