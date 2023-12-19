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Зона спецоперации

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Декабрь 2023
Семья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ее
19 декабря 2023, 11:19
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца СВО из Батайска
19 декабря 2023, 04:58
Ноябрь 2023
Губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО
7 ноября 2023, 10:23
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО
В Ростове-на-Дону участники спецоперации получили награды от замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, сообщили в министерстве.
29 сентября 2023, 05:25
Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
27 сентября 2023, 05:41
Август 2023
Военнослужащий из Новочеркасска Олег Гранковский погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации погиб казак Олег Гранковский, который являлся жителем Ростовской области, сообщают СМИ.
3 августа 2023, 09:06

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