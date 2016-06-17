По причине задолженности нижегородскому метро угрожает банкротство

Newsnn.ru сообщает, что кризис метрополитена связан с сокращением численности пассажиров, доход уменьшился более чем на 100 миллионов. Сокращение численности пассажиров подземного транспорта связано с автомобилизацией и развитием автобусных парков. В предыдущем году метрополитену было выделено 238 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода.
В этом году город выделили уже 119 миллионов рублей, а также 10.4 миллиона рублей из областной казны. Для того чтобы далее функционировать, компания ищет пути сокращения расходов, в частности на электроэнергию.
Один из вариантов уже был осуществлен, как следствие в метро пересмотрели режимы работы эскалаторов. Депутаты решили взять ситуацию под свой контроль и уже ищут пути по выходу из сложившейся ситуации.