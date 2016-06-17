По причине задолженности нижегородскому метро угрожает банкротство

Newsnn.ru сообщает, что кризис метрополитена связан с сокращением численности пассажиров, доход уменьшился более чем на 100 миллионов. Сокращение численности пассажиров подземного транспорта связано с автомобилизацией и развитием автобусных парков. В предыдущем году метрополитену было выделено 238 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода.