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По причине задолженности нижегородскому метро угрожает банкротство

17 июня 2016, 18:20
Вследствие банкротства нижегородского метро будет прекращена его работа. По сообщению О. Яушева – директора предприятия, в 2015 году метро закончило свой год с убытком в размере более 100 миллионов рублей.

Newsnn.ru сообщает, что кризис метрополитена связан с сокращением численности пассажиров, доход уменьшился более чем на 100 миллионов. Сокращение численности пассажиров подземного транспорта связано с автомобилизацией и развитием автобусных парков. В предыдущем году метрополитену было выделено 238 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода.

В этом году город выделили уже 119 миллионов рублей, а также 10.4 миллиона рублей из областной казны. Для того чтобы далее функционировать, компания ищет пути сокращения расходов, в частности на электроэнергию.

Один из вариантов уже был осуществлен, как следствие в метро пересмотрели режимы работы эскалаторов. Депутаты решили взять ситуацию под свой контроль и уже ищут пути по выходу из сложившейся ситуации.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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