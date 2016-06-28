Полиция в Нижнем Тагиле провела показ использования боевого оружия

Как пишет Tagilcity.ru, общее количество собранных команд преодолело отметку в 40. Команды соревновались в точной стрельбе как из пистолетов, так и из Калашникова.
В личном зачете мишень установлена на отметке в 50 метров. Стрельба проводилась из разных поз и с различным лимитом времени. Капитан С. Байрамов, служащий в МУ УВД «Нижнетагильское», занял почетное третье место.
В личном зачете тагильчанам не вышло занять призовые места, зато в командном они завоевали второе место по стрельбе из пистолета. Цель была установлена на отметке 25 метров.