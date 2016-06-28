rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция в Нижнем Тагиле провела показ использования боевого оружия

28 июня 2016, 21:52
Был проведен конкурс на меткость в Нижнем Тагиле на Старателе среди сотрудников правоохранительных органов. В победителей вошли и тагильчане.

Как пишет Tagilcity.ru, общее количество собранных команд преодолело отметку в 40. Команды соревновались в точной стрельбе как из пистолетов, так и из Калашникова.

В личном зачете мишень установлена на отметке в 50 метров. Стрельба проводилась из разных поз и с различным лимитом времени. Капитан С. Байрамов, служащий в МУ УВД «Нижнетагильское», занял почетное третье место.

В личном зачете тагильчанам не вышло занять призовые места, зато в командном они завоевали второе место по стрельбе из пистолета. Цель была установлена на отметке 25 метров.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00