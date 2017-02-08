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Posted 8 февраля 2017, 11:15

Published 8 февраля 2017, 11:15

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

В Ростове водитель снегоуборочной машины устроил дрифт в парке - видео

8 февраля 2017, 11:15
В Интернете опубликовали видеозапись, на которой показано, как водитель трактора устроил дрифт в одном из парков Ростова-на-Дону, запись опубликовали в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

Ролик длится 21 секунду. В нем показано, как водитель трактора на снегу ездит с заносами и резкими поворотами.

Пользователи в комментариях одобрили увлечение водителя.

Ранее горадминистрация сообщала, что в среду на уборку города от снега было направлено 165 единиц техники.

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#Общество#Новости#Видео
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