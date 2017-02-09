Ситуация на "Евродоне" нанесла серьезный ущерб всему АПК Ростовской области

По сведениям Рачаловского, по итогам 2016 года Ростовская область занимала 1-е место в России по производству мяса индейки и утки.
"Плохо повлияет, однозначно плохо. К сожалению, допустил "Евродон" особо опасную инфекцию на своих площадках. Уничтожили свыше 160 тысяч голов, потеряли порядка 200 тысяч тонн продукции, ущерб компании составил более одного миллиарда рублей", — отметил он.
Птичий грипп в регионе обнаружили впервые за последние восемь лет. По словам Рачаловского, компания не сможет в полной мере получить страховое возмещение, так как не все участки были застрахованы. "Я думаю, из этого происшествия будут сделаны серьезные выводы, ветеринарными специалистами предприятия, прежде всего. Будут ужесточены санитарные нормы, чтобы это не повторилось. Это серьезный урон для нашей отрасли", — говорит он.
Ранее в продукции компании в Ростовской области дважды нашли опасные для здоровья человека антибиотики, а в Чебоксарах - кишечную палочку. Компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.