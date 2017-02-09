Ситуация на "Евродоне" нанесла серьезный ущерб всему АПК Ростовской области

Птичий грипп в регионе обнаружили впервые за последние восемь лет. По словам Рачаловского, компания не сможет в полной мере получить страховое возмещение, так как не все участки были застрахованы. "Я думаю, из этого происшествия будут сделаны серьезные выводы, ветеринарными специалистами предприятия, прежде всего. Будут ужесточены санитарные нормы, чтобы это не повторилось. Это серьезный урон для нашей отрасли", — говорит он.