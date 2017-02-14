Рабочий день предлагают сократить для борьбы с детскими суицидами

В минувшие выходные в Ростове повесился 16-летний школьник. Мальчик отправил одноклассникам сообщение, в котором намекнул, что причиной его суицида являются "группы смерти" в соцсетях.
"На сегодняшний день развитие промышленности позволяет сократить рабочий день до 5 часов. Если это произойдет – у родителей появится больше времени, чтобы проводить его со своим чадом, а значит – времени на соцсети не останется у подростков", - считает Нестеренко.
По мнению депутата, необходимо менять социальную систему общества, обеспечить занятость и досуг для молодежи. Также нужно повышать общий уровень жизни населения.
"Зачатую проблемы возникают из-за непонимания того, что происходит с родителями. Взрослые действительно занимаются важными делами, на общение с детьми остается мало времени, а соцсети заполняют этот провал", - говорит Нестеренко.