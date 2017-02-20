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Posted 20 февраля 2017, 14:44

Published 20 февраля 2017, 14:44

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Маршрутка в Ростове ездит с разбитым стеклом - видео

20 февраля 2017, 14:44
В Интернете опубликовали видеозапись, на которой видно, как маршрутное такси с разбитым стеклом перевозит пассажиров, ролик опубликовали на видеохостинге Youtube.

На видео показано, как в маршрутке находятся множество пассажиров. При этом даже заняты места, которые находятся недалеко от разбитого стекла.

В ролике не видно возмущения граждан.

По данным СМИ, хулиганы бросили в окно камень.

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