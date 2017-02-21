Не надо романтизировать "группы смерти"

Да, у нас тоже были такие проблемы в подростком возрасте, скажут мне ныне взрослые люди, но мы ни в какие группы не вступали! Правильно, не вступали. Потому что в те годы не было ни соцсетей, ни интернета. Поэтому вы просто на "на слабо" перебегали железнодорожные пути перед поездом, прыгали из окна второго этажа и бросали патроны в костер. Так что не думайте, что вы были умнее.