Не надо романтизировать "группы смерти"

Эти группы появились не так давно, но уже приобрели известность. У них романтические названия, красивые эмблемы, они окутаны таинственностью и элитарностью, их члены считают себя избранными и бесстрашными героями, которым любой квест по плечу. А взрослые про эти группы даже не догадываются, а если и догадываются, то ничего с ними поделать не могут. Что еще надо, чтобы заинтересовать подростка?
Особенно подростка, который ничем в классе, колледже, во дворе не выделяется? Подростка, которого регулярно унижают его сверстники? Подростка, которого не понимают и не воспринимают всерьез его родители, который уже давно с ними ни о чем откровенно не разговаривает? Подростка, у которого перед глазами нет позитивных примеров?
Да, у нас тоже были такие проблемы в подростком возрасте, скажут мне ныне взрослые люди, но мы ни в какие группы не вступали! Правильно, не вступали. Потому что в те годы не было ни соцсетей, ни интернета. Поэтому вы просто на "на слабо" перебегали железнодорожные пути перед поездом, прыгали из окна второго этажа и бросали патроны в костер. Так что не думайте, что вы были умнее.
А сегодняшнюю ситуацию усугубляет синдром компьютерных игр (не случайно задания в этих группа называют квестами), когда есть возможность "сохраниться", нажать клавишу ESC, отменить последнее действие и просто перезапустить игру. И мало кто из подростков помнит, что жизнь – это не игра.
Есть много рецептов – как бороться с этим опасным увлечением. Попробую дать еще один – снимите с него ореол крутости и храбрости. Ведь, по сути дела, это такая же глупая разводка, как предложение в сильный мороз лизнуть железный столб. В моем детстве над такими "храбрецами" откровенно потешались и за ними надолго закреплялась репутация "придурков, которые на морозе железо лизали".
А сам подросток должен иметь возможность в любой момент откровенно поговорить о своих проблемах, планах и мечтах со взрослым, который для него авторитет и пример для подражания.
И еще одно маленькое, но важное требование – нигде и никогда не упоминать названия этих групп.
Ученик 10 класса школы №103, повесившийся в Ростове в пятницу, пытался выйти из "групп смерти" и просил друзей о помощи, рассказала RostovGazeta одноклассница погибшего.
В социальных сетях распространяется сообщение об опасных играх, в которые вовлечены подростки: "Три кита" и "Беги или умри". Школьники, совершившие суицид, оставляют записки с упоминанием об этих играх. В некоторых крупных городах с родителями школьников правоохранительные органы проводят разъяснительные беседы по поводу "групп смерти".