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Выплаты ростовским шахтерам "Кингкоул" могут приостановиться

22 февраля 2017, 17:43
Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев.

"Первые выплаты уже реализовали, на сегодняшний день все начинают объявлять голодовки, забастовки, вместо того, чтобы некоторым деятелям сказать губернатору "спасибо" и поклониться в ноги за то, что выплатили почти 50% задолженности. Продолжают подбивать на пикеты и какие-то писанины, позавчера я в открытую сказал в Гуково – вы больше пишите, очередную жалобу написали, и сейчас прокуратура будет проверять Региональную корпорацию развития (осуществляет выплаты задержанной зарплаты шахтерам), и выплаты приостановятся", - предостерег он.

Задолженность на шахтерских территориях работникам компании более 350 миллионов рублей, никаких решений в законодательной базе нет. Очень много проблем в законодательной базе федерального уровня, считает он.

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#Новости#Алина Андреева#Происшествия
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