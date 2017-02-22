Выплаты ростовским шахтерам "Кингкоул" могут приостановиться

"Первые выплаты уже реализовали, на сегодняшний день все начинают объявлять голодовки, забастовки, вместо того, чтобы некоторым деятелям сказать губернатору "спасибо" и поклониться в ноги за то, что выплатили почти 50% задолженности. Продолжают подбивать на пикеты и какие-то писанины, позавчера я в открытую сказал в Гуково – вы больше пишите, очередную жалобу написали, и сейчас прокуратура будет проверять Региональную корпорацию развития (осуществляет выплаты задержанной зарплаты шахтерам), и выплаты приостановятся", - предостерег он.