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Posted 27 февраля 2017, 06:51

Published 27 февраля 2017, 06:51

Modified 11 сентября 2022, 16:38

Updated 11 сентября 2022, 16:38

ХК "Ростов" набрал 6 очков в поединке с "Юниором-Спутником"

27 февраля 2017, 06:51
Ростовские "кондоры" во второй игре домашней серии обыграли команду из Нижнего Тагила, говорится в сообщении хоккейного клуба.

Как и в субботней игре, противник старался использовать все ошибки, допущенные ростовскими хоккеистами. Так, первый гол в ворота "кондоров" был забит после того, как ростовчане допустили промах в обороне.

Впрочем, впоследствии хозяева льда исправили ситуацию, забросив ответную шайбу в ворота противника. Во втором периоде "кондоры" также заставили понервничать болельщиков, оставшись в меньшинстве, однако сумели выдержать натиск нижнетагильцев. Третий период прошел более спокойно, команды обменялись голами, завершив встречу со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

В настоящее время "Ростов" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. В матчах против "Юниора-Спутника" "кондоры" завоевали 6 очков.

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#Анна Петрова#Спорт#Новости#Ростов-на-Дону#Хоккей
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