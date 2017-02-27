ХК "Ростов" набрал 6 очков в поединке с "Юниором-Спутником"

Posted 27 февраля 2017, 06:51
Published 27 февраля 2017, 06:51
Modified 11 сентября 2022, 16:38
Updated 11 сентября 2022, 16:38
Как и в субботней игре, противник старался использовать все ошибки, допущенные ростовскими хоккеистами. Так, первый гол в ворота "кондоров" был забит после того, как ростовчане допустили промах в обороне.
Впрочем, впоследствии хозяева льда исправили ситуацию, забросив ответную шайбу в ворота противника. Во втором периоде "кондоры" также заставили понервничать болельщиков, оставшись в меньшинстве, однако сумели выдержать натиск нижнетагильцев. Третий период прошел более спокойно, команды обменялись голами, завершив встречу со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.
В настоящее время "Ростов" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. В матчах против "Юниора-Спутника" "кондоры" завоевали 6 очков.
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