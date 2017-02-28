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Posted 28 февраля 2017, 16:19

Published 28 февраля 2017, 16:19

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Ростовские рэперы записали клип в защиту парня, обвиненного в изнасиловании

28 февраля 2017, 16:19
Рэп-исполнители из Волгодонска Ростовской области записали клип в поддержку Сергея Семенова, которого осудили за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, ролик выложили в Youtube.

Запись длится 1 минуту и 15 секунд. Два парня читают рэп, который содержит текст, оправдывающий Семенова. Клип снят в квартире. На фоне исполнителей стоит телевизор, который показывает фото насильника.

На момент вторника 19.00 мск запись набрала более 5,5 тысячи просмотров. Также рэперы попросили подписать петицию в поддержку Семенова.

Напомним, Шурыгина обвинила 21-летнего парня в изнасиловании. По словам девушки, изнасилование произошло на Дне рождения. В результате Семенова приговорили к 8 годам заключения.

Шурыгина несколько раз побывала на передаче "Пусть говорят" на Первом канале. Эта история вызвала огромный общественный резонанс. Пользователи в Интернете считают, что девушка была пьяна и пошла на интимный контакт по собственному желанию.

Петиция в поддержку парня набрала более 365 тысяч голосов.

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