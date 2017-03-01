Велодорожки создадут при проектировании нового микрорайона в Ростове

"Инвестор разрабатывает проект, например, та же улица Маршала Жукова. Мы стараемся заключать с ними (застройщиками - прим.ред.) инвестсоглашение, и этот проект реализуем. Освещение, велодорожки - стараемся все это в него включать", - отметил он.