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Posted 1 марта 2017, 06:31

Published 1 марта 2017, 06:31

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Велодорожки создадут при проектировании нового микрорайона в Ростове

1 марта 2017, 06:31
Велодорожки будут закладывать при проектировании нового микрорайона Левенцовский в западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель директора городского департамента автомобильных дорог Алексей Войтенко.

"Инвестор разрабатывает проект, например, та же улица Маршала Жукова. Мы стараемся заключать с ними (застройщиками - прим.ред.) инвестсоглашение, и этот проект реализуем. Освещение, велодорожки - стараемся все это в него включать", - отметил он.

По словам Войтенко, велодорожки планируют также проложить в левобережной зоне города.

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