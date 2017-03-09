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Матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" транслируют на стене ТЦ в Ростове
9 марта 2017, 22:37
Один из торговых центров Ростова-на-Дону организовал трансляцию для болельщиков на стене здания, передает корреспондент RostovGazeta.
Сюжет
Ростов vs Манчестер Юнайтед
Аналогичную трансляцию ведут на главной сцене театра Горького.
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#Ростов vs Манчестер Юнайтед
#Сергей Рудковский
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