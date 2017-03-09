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Матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" транслируют на стене ТЦ в Ростове

9 марта 2017, 22:37
Один из торговых центров Ростова-на-Дону организовал трансляцию для болельщиков на стене здания, передает корреспондент RostovGazeta.
#Ростов vs Манчестер Юнайтед#Сергей Рудковский#Видео
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