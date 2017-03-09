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Ростовчанки выбрали лучший подарок на 8 марта
9 марта 2017, 10:02
Журналисты RostovGazeta узнали у жительниц Ростова-на-Дону, какой подарок они мечтали получить на 8 марта.
Оказалось, что у ростовчанок есть все, кроме внимания мужчин.
#Лия Подымова
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