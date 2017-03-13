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В Новочеркасске неизвестные вырубили лесополосу вдоль шоссе

13 марта 2017, 17:23
Более 200 деревьев были уничтожены в лесополосе, растянувшейся вдоль шоссе в городе Новочеркасске, следует из сообщения в одном из городских пабликов в сети "ВКонтакте".

На видео и фотоснимках, опубликованном в соцсети, видно, что десятки деревьев в лесополосе были уничтожены при помощи техники. Лесополоса расположена между улицей Ветеринарной и Терапевтическим корпусом. Из сообщения также известно, что в понедельник по факту уничтожения зеленых насаждений "Красная весна" подала заявление в адрес административной инспекции Ростовской области, природоохранной прокуратуры, а также областное министерство природных ресурсов и экологии.

По сообщениям СМИ, в конце февраля жители Новочеркасска забили тревогу по поводу появления столбов под забор. Активисты направили обращение в адрес областных властей с просьбой разобраться в ситуации, однако ответ пока не был дан.

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