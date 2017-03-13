В Новочеркасске неизвестные вырубили лесополосу вдоль шоссе

На видео и фотоснимках, опубликованном в соцсети, видно, что десятки деревьев в лесополосе были уничтожены при помощи техники. Лесополоса расположена между улицей Ветеринарной и Терапевтическим корпусом. Из сообщения также известно, что в понедельник по факту уничтожения зеленых насаждений "Красная весна" подала заявление в адрес административной инспекции Ростовской области, природоохранной прокуратуры, а также областное министерство природных ресурсов и экологии.