На стадионе "Ростов-Арена" упавший автокран разрушил трибуну

Получить комментарий у властей или правоохранителей не удалось. Оказалось, что региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области не следит за строительством данного объекта. МЧС, полиция и СК также не в курсе о рухнувшем автокране на стройке стадиона. Дозвониться до подрядчиков, строивших стадион "Ростов-Арена", пока не удалось.