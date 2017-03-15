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На стадионе "Ростов-Арена" упавший автокран разрушил трибуну

15 марта 2017, 13:13
В понедельник на стадионе "Ростов-Арена" на трибуны упал подъемный автокран, в результате происшествия никто не пострадал, пишут свидетели ЧП в социальных сетях.

"Водитель автокрана не сумел правильно поставить кран по отношению к трибуне, в результате чего щиты для фасада, которые он поднимал, перевесили и увлекли за собой всю машину", - сообщают очевидцы.

В результате инцидента водитель автокрана не пострадал, однако рухнувшая тяжелая техника деформировала второй ярус трибун.

Получить комментарий у властей или правоохранителей не удалось. Оказалось, что региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области не следит за строительством данного объекта. МЧС, полиция и СК также не в курсе о рухнувшем автокране на стройке стадиона. Дозвониться до подрядчиков, строивших стадион "Ростов-Арена", пока не удалось.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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