rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанин скончался не от избиения, а передозировки наркотиков - МВД

15 марта 2017, 17:47
Региональная полиция Ростова-на-Дону опровергла информацию об избиении до смерти местного жителя, мужчина скончался от передозировки наркотиков, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Во вторник вечером в собственной квартире по улице Таганрогской родственники обнаружили труп 38-летнего мужчины. Прибывшие сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, мужчина мог умереть от передозировки наркотических средств. Однако местные СМИ сообщили о том, что человека избили неизвестные и оставили умирать.

"Видимых телесных повреждений не обнаружено, скорее всего, мужчина скончался от передозировки наркотиков. Точную причину смерти установят специалисты после проведения необходимых экспертиз", - рассказал сотрудник ведомства.

Материалы по теме
ГК "Ростов-Дон" не умер и продолжает бороться - тренерДетские игры в самоубийство - выиграл тот, кто умерНа автовокзале Ростова внезапно умер мужчина
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00