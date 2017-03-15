Ростовчанин скончался не от избиения, а передозировки наркотиков - МВД

Во вторник вечером в собственной квартире по улице Таганрогской родственники обнаружили труп 38-летнего мужчины. Прибывшие сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, мужчина мог умереть от передозировки наркотических средств. Однако местные СМИ сообщили о том, что человека избили неизвестные и оставили умирать.