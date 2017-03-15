Учитель года в Ростове получил 100 тысяч рублей

"Каждый учитель уникален, каждый – личность высокого качества. Проводить конкурс и сравнивать всегда очень сложно. Но тем не менее есть победители, которых можно с этим поздравить", – заметила в своем приветственном слове награждавшая лучших воспитателей председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественностью Валентина Баринова.