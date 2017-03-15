Учитель года в Ростове получил 100 тысяч рублей

"Каждый учитель уникален, каждый – личность высокого качества. Проводить конкурс и сравнивать всегда очень сложно. Но тем не менее есть победители, которых можно с этим поздравить", – заметила в своем приветственном слове награждавшая лучших воспитателей председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественностью Валентина Баринова.
По словам ведущих мероприятия, 39 педагогов из всех 8 районов города вышли на этот уровень.
"От воспитания, начинающегося на дошкольной стадии, зависит если не все, то многое в жизни каждого ребенка, вплоть до окончания вуза", – подчеркнула она.
Победителем в главной номинации была названа Елена Чернышова, учитель истории экономического лицея №14 – ей был вручен сертификат на 100 тысяч рублей и фарфоровая статуэтка пеликана.
Еще по 50 тысяч рублей получили победители в остальных четырех номинациях: воспитатель года, педагог-психолог, лучший учитель основ православной культуры и лучший преподаватель со стажем работы менее 3 лет.