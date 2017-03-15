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Учитель года в Ростове получил 100 тысяч рублей

15 марта 2017, 11:17
Церемония награждения лауреатов и победителей городского конкурса "Учитель года-2017" прошла в музыкальном театре Ростова, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

"Каждый учитель уникален, каждый – личность высокого качества. Проводить конкурс и сравнивать всегда очень сложно. Но тем не менее есть победители, которых можно с этим поздравить", – заметила в своем приветственном слове награждавшая лучших воспитателей председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественностью Валентина Баринова.

По словам ведущих мероприятия, 39 педагогов из всех 8 районов города вышли на этот уровень.

"От воспитания, начинающегося на дошкольной стадии, зависит если не все, то многое в жизни каждого ребенка, вплоть до окончания вуза", – подчеркнула она.

Победителем в главной номинации была названа Елена Чернышова, учитель истории экономического лицея №14 – ей был вручен сертификат на 100 тысяч рублей и фарфоровая статуэтка пеликана.

Еще по 50 тысяч рублей получили победители в остальных четырех номинациях: воспитатель года, педагог-психолог, лучший учитель основ православной культуры и лучший преподаватель со стажем работы менее 3 лет.

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