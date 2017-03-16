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Новую скоростную железную дорогу пустят от аэропорта Платов в Ростов

16 марта 2017, 11:39
Скоростную железную дорогу от аэропортового комплекса Платов под Ростовом-на-Дону в город пустят после завершения строительства аэропорта, сообщил в среду министр строительства по Ростовской области Николай Безуглов.

"Строительство аэропорта служит драйвером для расселения новочеркасского луча ростовской агломерации. Она сейчас составляет 1,8 миллиона человек, восточно-донбасская 800 тысяч человек. У нас есть пути и задачи объединить их скоростным железнодорожным транспортом и новыми автодорогами", — отметил он.

Крупнейший на юге России аэропортовый комплекс Платов строят к ЧМ-2018 в станице Грушевской Аксайского района города. Он заменит прежний аэропорт, находящийся в черте города. Первый полет запланирован уже в этом году.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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