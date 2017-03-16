Новую скоростную железную дорогу пустят от аэропорта Платов в Ростов

"Строительство аэропорта служит драйвером для расселения новочеркасского луча ростовской агломерации. Она сейчас составляет 1,8 миллиона человек, восточно-донбасская 800 тысяч человек. У нас есть пути и задачи объединить их скоростным железнодорожным транспортом и новыми автодорогами", — отметил он.